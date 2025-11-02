أوبك يقرر زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل بدءا من ديسمبر المقبل

وافق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءا من ديسمبر المقبل، لكنه أقر تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول نظرًا لعوامل موسمية، بحسب بيان صادر عن منظمة "أوبك".

أوبك يقرر زيادة إنتاج النفط

وقال التحالف عقب الاجتماع الافتراضي اليوم، الذي ضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، إنه نظرًا لعوامل موسمية، قرر تجميد زيادات الإنتاج المقررة خلال الربع الأول من العام المقبل "يناير وفبراير ومارس".

كان التحالف قد أنهى في أغسطس عمليًا شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يوميًا، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يوميًا.

النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي

وجاءت الزيادة في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، بحسب البيان.

ويُشكل القرار استمرار عملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميا، والتي بدأت في شهر سبتمبر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يوميًا إلى السوق.

وأكدت الدول أن التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تُعاد جزئيًا أو كليًا وفقًا لتطورات السوق وبشكل تدريجي، مشددةً على مواصلة رصد الأوضاع وتبني نهج حذر والاحتفاظ بكامل المرونة لإيقاف أو عكس أي تعديلات طوعية، بما في ذلك التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُقرّت في نوفمبر 2023.

رفعت منظمة "أوبك" في أغسطس، وللمرة الأولى هذا العام، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2026 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، بارتفاع 100 ألف برميل عن توقعات الشهر السابق. لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب هذا العام عند 1.3 مليون برميل للشهر الخامس على التوالي.

