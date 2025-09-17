على غرار الفيدرالي، البنوك المركزية الخليجية تقرر خفض الفائدة 25 نقطة أساس

قررت البنوك المركزية الخليجية اليوم الأربعاء، خفض معدلات الفائدة إثر إعلان الفيدرالي الأمريكي قرارا موافقا للتوقعات بخفض نسبته 25 نقطة أساس.

البنوك المركزية الخليجية تقرر خفض أسعار الفائدة

وقال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.75%، كما قرر البنك المركزي السعودي، أيضا خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ومن جانبه، قال مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء.

وأوضح المصرف، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، ستخفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف وفقًا لما يلي:

خفض سعر فائدة الإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح: 4.35%

خفض سعر فائدة الإقراض (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح: 4.85%

خفض سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح: 4.60%

قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في سادس اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4% - 4.25%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضي.

وتمثل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في الأسواق العالمية، ومن بينها الدول العربية، خاصة تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وتؤدي هذه القرارات إلى تغييرات مباشرة في الاقتصادات المحلية، سواء من خلال تدفقات رؤوس الأموال، أو تكاليف الاقتراض، أو استقرار العملات.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

يأتي قرار البنك المركزي الأمريكي برئاسة جيروم باول، استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.