الجمعة 19 سبتمبر 2025
اقتصاد

9.16 تريليون دولار، ارتفاع حيازات الأجانب من السندات الأمريكية لمستوى قياسي

السندات الأمريكية
السندات الأمريكية

 ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد في يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة كبيرة في حيازات المملكة المتحدة وفرنسا التي عوضت انخفاضا حادا في حيازة الصين.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة بلغ 9.16 تريليون دولار في يوليو، بزيادة قدرها 31.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو، بحسب موقع بلومبرج. 

ووفقًا للبيانات، كان كل من المستثمرين الرسميين والقطاع الخاص مشترين صافين للسندات طويلة الأجل خلال يوليو، بينما باع المتداولون في القطاع الخاص أذون خزانة قصيرة الأجل، في حين استمر المشترون الرسميون في الشراء.

 

تراجع حيازات الصين 

 وأظهرت البيانات أن الصين، التي تعد ثالث أكبر حائز للسندات الأمريكية، خفضت حيازتها بمقدار 25.7 مليار دولار إلى 730.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.

كما تراجعت حيازات بلجيكا – التي تشمل حسابات وصاية صينية وفقا لمحللين – بمقدار 5.2 مليار دولار إلى 428.2 مليار دولار.

 

اليابان تزيد حيازاتها 

أما اليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، فزادت حيازاتها بمقدار 3.8 مليار دولار لتصل إلى 1.15 تريليون دولار، في حين قفزت حيازات المملكة المتحدة – ثاني أكبر حائز – بمقدار 41.3 مليار دولار لتسجل 899.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد.

 

حيازات كندا من السندات الأمريكية 

في المقابل، هبطت حيازات كندا من السندات الأمريكية بمقدار 57.1 مليار دولار لتصل إلى 381.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.

وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون العالميون الطلب الأجنبي على السندات الأمريكية وسط مخاوف متزايدة منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادات على الرسوم الجمركية على الواردات. 

عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها الأسبوعية قبل قرار الفيدرالي

99 % تراجعا في صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

وتظهر الأرقام أن الصناديق والحكومات الأجنبية تمتلك أكثر من 30% من السندات الأمريكية المتداولة، في وقت تشير فيه مؤشرات خاصة إلى تراجع شهية المستثمرين للأصول الأمريكية.

