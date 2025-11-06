رئيس الوزراء: الحكومة بذلت جهدا كبيرا في ملف صناعة السيارات

18 حجم الخط

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم؛ خلال افتتاح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وانكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.



وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لافتتاح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، موضحًا أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية، بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع عجلة الصناعة المصرية وخاصة في قطاع مهم جدًا وهو قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت علي هذا الملف من خلال جهد كبير عبر تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وجذب الاستثمارات والعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحصد في الفترة الأخيرة ثمار هذا العمل الشاق الذي بدأته الحكومة والدولة المصرية في إطار هذه السياسة الواضحة في دفع عجلة الصناعة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة عملت على توفير البنية الأساسية للصناعة بجميع مقوماتها، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لا صناعة بدون بنية أساسية، وهو ما شجّع الشركات العالمية والوطنية للتوسع وبناء وإنشاء مصانع جديدة للاستثمار في مصر، بفضل الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار وتسريع الإجراءات، ولا يزال هناك الكثير من الجهد الذي نبذله الآن لإحداث طفرات حقيقية خلال الفترة المقبلة في هذا السياق.



كما أشار إلى أن صناعة السيارات أصبحت اليوم من أولويات الدولة المصرية، مضيفًأ: بصفة دورية ينشأ مصنع جديد ليس فقط للسيارات ولكن ايضًا لوسائل النقل الجماعي مثل الأتوبيسات وعربات القطارات ومترو الانفاق، فبعد أن كانت تُستورد من الخارج، أصبحت تصنع اليوم داخل مصر، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات والمركبات ووسائل النقل، تقوم على سلاسل القيمة بمعني أنها ليست مجرد مصنع لتصنيع السيارة لكن لابد أن يعتمد هذا المصنع على مجموعة من المصانع المغذية وخطوط الإنتاج التي تُصنّع قطع الغيار التي تدخل في إنتاج السيارات.

وقال رئيس الوزراء: خلال الفترة الماضية، بدأت الحكومة في توسيع وتعميق الانتاج المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل، مشيرًا في هذا السياق إلى افتتاح عدد من المصانع المهمة مثل مصانع الضفائر الكهربائية وغيرها من المصانع، واليوم يتم افتتاح مصنع لإنتاج الفلاتر، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية كان يتم استيراد هذه الفلاتر واليوم عبر التصنيع المحلي للفلاتر سيتم تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، مؤكدا أن هذا نتاج جهود تعميق المكون المحلي لصناعة السيارات، وهذا كله يُشجع على جذب شركات السيارات العالمية إلى الاستثمار داخل مصر لأنها اطمأنت لوجود الصناعات المغذية في السوق المحلية.

وأضاف: تابعت بسعادة بالغة قيام الفريق نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بوضع حجر الأساس منذ أيام لمصنع السيارات الجديد بمدينة أكتوبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى بالمصنع تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا وترتفع إلى 100 ألف سيارة وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقة في صناعة السيارات في مصر، وهذا يحدث جنبا إلى جنب مع وجود مصانع أخرى تستثمر داخل الأراضي المصرية لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها وهو ما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة بدلًا من الاعتماد علي الاستيراد.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أنه بدون وجود البنية الأساسية وبدون توافر مناخ جاذب للاستثمارات، لن يكن لهذه الشركات العالمية أو المحلية رؤية للتوسع والانطلاق في هذه الصناعة المهمة، مشيرًا إلى أن القائمين على المصنع وعدوا بأن المصنع سيكون جاهزا للتشغيل خلال عام، قائلا: سنتابع خطوة بخطوة هذا الحلم الكبير على أرض الواقع، لأنه سيدعم صناعة مهمة للغاية وهي صناعة السيارات، لم تكن موجودة في مصر بصورة كبيرة، أن تنطلق بقوة، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على هذا المشروع.

