الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل دبس الرمان، اعمليه في البيت وقاطعي المستورد

دبس الرمان، فيتو
دبس الرمان، فيتو

طريقة عمل دبس الرمان، من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت، خاصة بعد مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، فكل ست بيت تحاول إما البحث عن البدائل المصرية الجيدة، أو تصنيع بعض المنتجات بنفسها في البيت، وطريقة عمل دبس الرمان، من الطرق التي يمكن تنفيذها في البيت، فمن جهة ستجعلك تلتزمين بالمقاطعة، ومن جهة أخرى ستوفر في الميزانية بشكل كبير.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل دبس الرمان في البيت، زي الجاهز، وأوفر بكثير، وحتى يمكنك الاستغناء عن المستورد، والالتزام بالمقاطعة.

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مكونات عمل دبس الرمان

 

10 كيلو جرام من حبات الرمان

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون (اختياري)

 

طريقة عمل دبس الرمان

 

اغسل حبات الرمان جيدًا تحت الماء الجاري.

قشري الرمان وأخرجي حباته برفق في وعاء كبير.

أخفقي حبات الرمان في وعاء الخلاط الكهربائي لتحصلي على عصير.

صفي عصير الرمان للتخلص من التفل والبذور الموجودة بداخله.

خذي السائل الناتج عن عصير الرمان وضعيه في وعاء طهي عميق.

ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.

اتركي دبس الرمان على النار مع التحريك المستمر لمدة 3-4 ساعات، أو حتى يتقلص حجمه ويتحول إلى قوام سميك.

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون (اختياري) في نهاية الطهي، سيساعد ذلك على منع دبس الرمان من التخثر.

اتركي دبس الرمان يبرد تمامًا ثم خزنيه في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق في مكان بارد ومظلم.

 

نصائح لنجاح الوصفة

 

يمكنك استخدام أي نوع من الرمان، ولكن يفضل استخدام الرمان الحامض للحصول على أفضل نكهة.

إذا كنتِ تريدين الحصول على دبس رمان فاتح اللون، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون في بداية الطهي.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو الحبهان أو أي توابل أخرى حسب الرغبة.

يمكن استخدام دبس الرمان في العديد من الأطباق، مثل السلطات، والشوربات، والمشويات، والحلويات.

 

مدة الصلاحية

 

يمكن تخزين دبس الرمان في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى عام، ولكن يفضل تخزينه في الثلاجة لمدة أطول.

دبس الرمان البيتي

دبس الرمان لجمال بشرتك

 

أكدت خبيرة التجميل "مي محروس" أن دبس الرمان، من المواد المفيدة للبشرة؛ فهو يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها، كما يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى فيتامين (C) إلى جانب أنه يساعد البشرة على إنتاج مادة "الكولاجين" التي يعتمد عليها الجلد في تجديد خلاياه، كما أنه يساعد في التخلص من حب الشباب.

 

وأضافت "مي محروس" أنه يمكنك استخدام "دبس الرمان" على البشرة يوميا ليلا، لأنه يعمل على تنظيف البشرة بشكل جيد، ويخلصها من الشوائب والغبار التي قد تعلق بها، مما يعمل على تجديد خلايا البشرة، ويعمل كمرطب فعال للبشرة الجافة بشكل خاص.

طريقة استخدام دبس الرمان للبشرة


 اغمسي قطعة قطن في "دبس الرمان"، وامسحي بشرتك، بعد غسلها بغسولك المعتاد.
اتركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة، بعدها اشطفيه، وامسحي وجهك بماء الورد، ثم ضعي كريمك مرطب.

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