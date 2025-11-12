أزمات منصات التتويج عرض مستمر.. زيزو يتجاهل نائب رئيس الزمالك.. القلعة البيضاء يقدم شكوى ضد لاعب الأهلي.. وبيزيرا يرفض مصافحة وزير الرياضة

18 حجم الخط

شهدت الساحة الرياضية المصرية جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد ما جرى على منصة التتويج أثناء تسليم الميداليات الخاصة بكأس السوبر المصري بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، وما تبع ذلك من شكاوى رسمية وبيانات اعتذار.

الأهلي يتوج بالسوبر المصري

نجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة السوبر المصري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، عقب فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

أزمات منصة التتويج

شهدت منصة التتويج بعد نهاية المباراة عدة مواقف مثيرة للجدل، أبرزها تجاهل أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، مصافحة المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في البطولة، كما تجاهل لاعب الزمالك خوان بيزيرا تحية بعض الشخصيات أثناء مراسم التتويج.

أزمة تجاهل زيزو لمصافحة هشام نصر

فوجئ الجميع خلال مراسم تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري بتصرف زيزو، الذي تخطى المهندس هشام نصر دون أن يصافحه، رغم وقوف الأخير بجوار خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي.

هشام نصر يطالب بمعاقبة زيزو

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن استيائه من تصرف زيزو، واعتبره سلوكا غير منضبط يستوجب العقوبة.

وقال في مداخلة تليفزيونية: "الأعراف الدولية واضحة في بروتوكول تسليم الجوائز، وإذا لم يتم احترامها فهل لدى اتحاد الكرة لائحة تعاقب مثل هذه التصرفات؟"

وأضاف: "لو إحنا ملتزمناش بالبروتوكول بيتم تنبيهنا، لكن لما الطرف الآخر يخالف ليه مافيش إجراء؟ هل لازم نأخذ حقنا بإيدينا؟"

وطالب نصر بتحويل زيزو إلى لجنة الانضباط دون انتظار شكوى رسمية من الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يمد يده لمصافحته لأن مظهر اللاعب لم يكن لائقًا في تلك اللحظة رغم نيته المسبقة في السلام عليه.

هشام نصر يوجه اللوم لخالد مرتجي

وجه هشام نصر اللوم لصديقه خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، موضحًا أنه قال له إن تصرف اللاعب غير منضبط، وأن مرتجي أقر بذلك ورد عليه بقوله: "عندك حق".

شكوى الزمالك ضد زيزو

تقدّم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب أحمد سيد زيزو، مطالبًا بتوقيع العقوبات اللازمة وفقًا للوائح الاتحاد.

واستند الزمالك في شكواه إلى المادة (6/6) من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تنص على معاقبة كل من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو مسؤولي اللعبة أو الجهات المنظمة.

خبير اللوائح: اللائحة تبرئ زيزو

وأكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن لجنة الانضباط لن تفتح تحقيقا في شكوى الزمالك، موضحًا أن تجاهل المصافحة لا يُعدّ إهانة.

وأضاف أن اللجنة لن تنظر في الشكوى إلا إذا أقر اتحاد الكرة بوجود أزمة رسمية بسبب الموقف، مرجحا حفظ الشكوى نهائيا، مشيرًا إلى أن مواد اللائحة الخاصة بالإهانة والشتائم تطبق في بطولة كأس مصر فقط، وليس في السوبر المصري.

تجاهل خوان بيزيرا لوزير الرياضة

وفي واقعة أخرى، أثار خوان بيزيرا لاعب الزمالك الجدل بعد تجاهله مصافحة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد يحيى رئيس شركة المتحدة، خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري.

بيزيرا يعتذر

وأصدر بيزيرا بيانًا عبر حسابه على "إنستجرام" قال فيه: "لم أقصد بأي شكل القيام بتصرف غير لائق أثناء مراسم التتويج. كنت في حالة حزن وإحباط بعد خسارة اللقب، وتم تفسير أفعالي بشكل خاطئ."

وأضاف: "أحترم الجميع دائمًا، وقد تحدثت مع إدارة النادي والجهاز الفني لتوضيح الموقف، وأؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب، وأعتذر عن أي تصرف غير مقصود."

كما أوضح والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية أن ابنه لم يتعمّد التجاهل، بل كان في حالة حزن ولم يعرف هوية بعض الشخصيات الموجودة على المنصة، مؤكدًا أن ذلك لا يعكس شخصيته ولا احترامه للجميع.

أزمة مريم مصطفى والعامري فاروق

أحداث منصة التتويج ليست الأولى من نوعها؛ ففي أبريل 2023، رفضت مريم مصطفى لاعبة نادي الزمالك (والأهلي سابقًا)، ابنة هناء حمزة، مصافحة الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي آنذاك، خلال تسليم ميداليات بطولة دوري الكرة الطائرة للسيدات.

مريم مصطفي وخالد مرتجي

رد خالد مرتجي على واقعة مريم مصطفى

وفي أبريل 2024، وخلال مراسم تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات، رفض خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي مصافحة مريم مصطفى أثناء تسليم الميداليات، مبررًا تصرفه بأنه جاء ردًا على موقفها السابق تجاه العامري فاروق.

