موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراة لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد



ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026



وتضم مجموعة بيراميدزالمجموعة الأولى كلًّا من:

1- نهضة بركان المغربي

2- بيراميدز المصري

3- ريفرز يونايتد النيجيري

4- باور ديناموز الزامبي

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال



الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز الزامبي × بيراميدز - 29 نوفمبر 2025 - على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

