مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على هايتي 4-2 في كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين، اكتسح منتخب فنزويلا نظيره منتخب هايتي بنتيجة 4-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 سنة المقام بقطر.

مباراة منتخب فنزويلا وهايتي

أحرز رباعية فنزويل D. Claut في الدقيقة 6 وJ. Mancilla في الدقيقة 14 من ضربة جزاء وD. Garcia في الدقيقتين 80', 90'+4' من ضربة جزاء وأحرز هدفي منتخب هايتي الناشئين D. Jacquet في الدقيقة 41 وW. Felix في الدقيقة 72.



وأصبح رصيد منتخب فنزويلا 7 نقاط وهايتي بدون نقاط

منتخب فنزويلا ضد منتخب هايتي

وتولى الحكم الدولي السعودي فيصل البلوي قيادة مباراة فنزويلا وهايتي ضمن منافسات دور المجموعات لكأس العالم تحت 17 عامًا.

