الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على هايتي 4-2 في كأس العالم للناشئين

منتخب فنزويلا
منتخب فنزويلا
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، اكتسح منتخب فنزويلا نظيره منتخب هايتي بنتيجة 4-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 سنة المقام بقطر.

 

مباراة منتخب فنزويلا وهايتي

أحرز رباعية فنزويل D. Claut في الدقيقة 6 وJ. Mancilla في الدقيقة 14 من ضربة جزاء وD. Garcia في الدقيقتين 80', 90'+4' من ضربة جزاء وأحرز هدفي منتخب هايتي الناشئين D. Jacquet  في الدقيقة 41 وW. Felix في الدقيقة 72.


وأصبح رصيد منتخب فنزويلا 7 نقاط وهايتي بدون نقاط

 

منتخب فنزويلا ضد منتخب هايتي

وتولى الحكم الدولي السعودي فيصل البلوي قيادة مباراة فنزويلا وهايتي ضمن منافسات دور المجموعات لكأس العالم تحت 17 عامًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم تحت 17 سنة مباراة منتخب فنزويلا وهايتي منتخب فنزويلا منتخب هايتي كاس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين فنزويلا هايتى

مواد متعلقة

البرازيل وزامبيا يتعادلان 1-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتأخر بهدف أمام إنجلترا في الشوط الأول

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

منتخب مصر يخسر 3-0 أمام إنجلترا ويتأهل ثالث مجموعته بمونديال الناشئين

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

زلزال وثائقي ترامب يضرب بي بي سي، وكبار مسئولي القناة البريطانية يستقيلون فما القصة؟

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية