علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب

عبر علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته البالغة بانضمام سبعة لاعبين من فريقه، لصفوف المنتخب الوطني.

وضم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعب مروان عثمان، مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، ضمن القائمة التي من المقرر أن تخوض الدورة الودية الدولية، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ووقع اختيار حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على ستة لاعبين من نادي سيراميكا كليوباترا، وهم محمد بسام، حارس المرمى، وأحمد هاني، الظهير الأيمن، ورجب نبيل قلب الدفاع، وكريم الدبيس، الظهير الأيسر، وعمرو السولية لاعب خط الوسط، وإسلام عيسى الجناح الأيسر.

وأكد علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الاختبارات جاءت تتويجًا لجهد كبير، يعكس نجاح منظومة سيراميكا كليوباترا على العمل بشكل مؤسسي، يوفر سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، ما انعكس بشكل إيجابي على مشوار الفريق في الدوري، والذي يتصدره نادي سيراميكا كليوباترا، عن جدارة واستحقاق، برصيد ستة وعشرين نقطة، بعد إثني عشر جولة

وشدد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم مستويات قوية مع المنتخب، وتثبيت أقدامهم كلاعبين مؤثرين قادرين على صنع الفارق.

