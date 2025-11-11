والد خوان بيزيرا يوضح سبب عدم تحية نجله لبعض الشخصيات خلال توزيع جوائز السوبر

18 حجم الخط

أوضح والد خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر عدم تحية نجله لبعض الشخصيات خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري، وهو الموقف الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم مصافحة وزير الرياضة ومحمد يحيي ليس متعمدا

وقال والد لاعب الزمالك، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "يود خوان أن يوضح أن عدم تحيته لبعض الأشخاص خلال حفل توزيع الميداليات لم يكن متعمدًا، إذ لم يكن يعرف هويتهم، وبسبب حزنه الشديد في تلك اللحظة، مرّ مرور الكرام دون أن ينتبه. فهو لم ولن يتصرف بمثل هذا الشكل عن قصد، لأن ذلك لا يعكس شخصيته ولا احترامه للجميع".

بيزيرا يعتذر لوزير الرياضة ومحمد يحيي

واختتم والد اللاعب تصريحاته مؤكدًا أن خوان يتقدم بأصدق اعتذاره، مشددًا على تقديره واحترامه الكامل لهم.

الأهلي يتوج بالسوبر المصري

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري في الإمارات للمرة السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

