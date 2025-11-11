الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
موعد مباراتي بيراميدز أمام ريفرز يونايتد وديناموز في دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراتين لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز حامل اللقب وبطل أبطال القارة السمراء مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز  وباور ديناموز الزامبي

بينما يخرج بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لمواجهة نظيره نادي باور ديناموز الزامبي على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا يوم السبت ٢٩ نوفمبر.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 

وتضم مجموعة بيراميدزالمجموعة الأولى كلًّا من: 

1- نهضة بركان المغربي
2- بيراميدز المصري
3- ريفرز يونايتد النيجيري
4- باور ديناموز الزامبي

