بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة اليوم بعد حصد السوبر المصري

تعود بعثة الأهلي إلي القاهرة ظهر اليوم الإثنين قادمة من الإمارات بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري 2025

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل من المقرر أن تكون يوم الجمعة، الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتوج الأهلي أمس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

