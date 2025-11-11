بوركينا فاسو تفوز علي طاجيكستان بثنائية نظيفة في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

فاز منتخب بوركينا فاسو علي نظيره طاجيكستان بثنائية نظيفة خلال لقاء المنتخبين اليوم في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

بوركينا فاسو يتأهل الي دور ال16

وحجز بوركينا فاسو مكان في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 سنة 2025.

الفوز على طاجيكستان منح بوركينا فاسو المركز الأول الثاني بعدما فازت الولايات المتحدة علي التشيك.

ترتيب مجموعة بوركينا فاسو

1- الولايات المتحدة 9 نقاط

2-بوركينا فاسو 6 نقاط

3- التشيك 3 نقاط

4- طاجيكستان 0 نقطة

