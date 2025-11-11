الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
بوركينا فاسو تفوز علي طاجيكستان بثنائية نظيفة في كأس العالم للناشئين

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
فاز منتخب بوركينا فاسو علي نظيره طاجيكستان بثنائية نظيفة خلال لقاء المنتخبين  اليوم في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

بوركينا فاسو يتأهل الي دور ال16 

وحجز بوركينا فاسو مكان في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 سنة 2025. 

الفوز على طاجيكستان منح بوركينا فاسو المركز الأول الثاني بعدما فازت الولايات المتحدة علي التشيك. 

ترتيب مجموعة بوركينا فاسو 

1- الولايات المتحدة 9 نقاط 

2-بوركينا فاسو 6 نقاط 

 3- التشيك 3 نقاط 

4- طاجيكستان 0 نقطة 

كاس العالم للناشئين بوركينا فاسو طاجيكستان بوركينا فاسو يتأهل الي دور ال16

