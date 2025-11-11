الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعديل موعد مباراة زيسكو والمصري بالكونفيدرالية

المصري
المصري
18 حجم الخط

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تعديلًا في موعد مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين زيسكو يونايتد الزامبي وضيفه فريق المصري لتقام في الثالثة عصر الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بدلًا من موعدها المحدد سلفُا يوم الأحد الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفو


 فريق المصري سيستهل مبارياته بالمجموعة بملاقاة ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

 

وتلقى النادي المصري إخطارا رسميا من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بجدول مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

جدول مباريات المصري بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية


وجاءت مواعيد مباريات المصري بالمجموعة الرابعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

الجولة الثانية: يلتقي خلالها المصري خارج  أرضه مع مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الثلاثين من نوفمبر الجاري، لكن تم التعديل إلى 28 من الشهر ذاته.

الجولة الثالثة: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق الزمالك في الخامس والعشرين من يناير 2026.

الجولة الرابعة: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق  الزمالك في الأول من فبراير 2026.

الجولة الخامسة: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي  في الثامن من فبراير 2026.

الجولة السادسة: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق  زيسكو يونايتد الزامبي في الخامس عشر من فبراير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية المصري زيسكو يونايتد كايزر شيفز

مواد متعلقة

مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على هايتي 4-2 في كأس العالم للناشئين

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

بعد إصابته أمام الزمالك، محمود مرعي يغيب أسبوعا عن بيراميدز

بيراميدز يكشف سبب استبعاد القوة الضاربة للفريق أمام سيراميكا في السوبر المصري

بعد اختياره ضمن قائمة الفراعنة، بيراميدز يرسل أشعة مهند لاشين إلى منتخب مصر

السوبر المصري، مروان حمدي يقود بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية