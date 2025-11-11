تعديل موعد مباراة زيسكو والمصري بالكونفيدرالية

18 حجم الخط

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تعديلًا في موعد مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين زيسكو يونايتد الزامبي وضيفه فريق المصري لتقام في الثالثة عصر الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بدلًا من موعدها المحدد سلفُا يوم الأحد الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفو



فريق المصري سيستهل مبارياته بالمجموعة بملاقاة ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتلقى النادي المصري إخطارا رسميا من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بجدول مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

جدول مباريات المصري بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية



وجاءت مواعيد مباريات المصري بالمجموعة الرابعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

الجولة الثانية: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الثلاثين من نوفمبر الجاري، لكن تم التعديل إلى 28 من الشهر ذاته.

الجولة الثالثة: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق الزمالك في الخامس والعشرين من يناير 2026.

الجولة الرابعة: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق الزمالك في الأول من فبراير 2026.

الجولة الخامسة: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثامن من فبراير 2026.

الجولة السادسة: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الخامس عشر من فبراير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.