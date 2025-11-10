انتخابات النواب 2025، محافظ أسيوط: تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع اللجان

18 حجم الخط

ترأس الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام فتح اللجان وتوافد الناخبين في مختلف المراكز والأحياء مؤكدًا حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بكامل الانضباط والدقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة وكافة القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي، بما يشمل متابعة خدمات الكهرباء والمرافق، والتأكد من توفر مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت، مع رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية للتعامل مع أي طارئ.

سرعة التدخل لمعالجة أية ملاحظات أو معوقات

وأكد محافظ أسيوط على الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية وسرعة التدخل لمعالجة أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء التصويت موضحًا أن غرفة العمليات المركزية مزودة بأحدث تقنيات الاتصال وربطها بشكل مباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها.

وأضاف محافظ أسيوط أن جميع اللجان الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها في الموعد المحدد لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط اللجان وتسهيل دخول الناخبين، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمالها.

وأشار أبو النصر إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار اليومين الأول والثاني للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية وأعمال الفرز، وضمان خروجها في أفضل صورة ممكنة.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي وحرص المواطن الأسيوطي على دعم مسيرة التنمية والاستقرار، وترسخ قيم الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

