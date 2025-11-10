الإثنين 10 نوفمبر 2025
ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة خلال حملات مكبرة في أسيوط

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط، فيتو
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في متابعة الأسواق وتشديد الرقابة على تداول الأغذية، لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للمستهلكين بجميع المراكز والقرى.

وقال محافظ أسيوط إن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة مباحث التموين وشرطة التموين والتجارة الداخلية (الإدارة العامة)، نفذت خلال شهر أكتوبر 2025 سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة على محال الجزارة والمجمدات والأسماك.

 

ضبط 8 آلاف و515 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها الفاسدة 

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن ضبط 8 آلاف و515 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك أو المنتهية الصلاحية، كما تم تنفيذ 9 حملات ميدانية بعدد من مراكز المحافظة، نتج عنها تحرير 23 محضرًا ضد المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

التصدي لأي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.

ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

 

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين مسؤولية مشتركة، وأن الجهود الرقابية ستستمر بشكل دائم لضمان سلامة الغذاء واستقرار الأسواق في مختلف مراكز المحافظة.

