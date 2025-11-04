عمل أسيوط تنفذ برامج تدريب مجاني وورش خياطة لتمكين الشباب والمرأة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حرص المحافظة على متابعة تنفيذ برامج التدريب المجاني التي تنفذها وزارة العمل لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم مشروعات العمل الحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

متابعة ميدانية مكثفة لبرامج التدريب الجارية

جاء ذلك في ضوء ما قامت به مديرية العمل بأسيوط بقيادة الدكتور حازم حسن وكيل الوزارة، من متابعة ميدانية مكثفة لبرامج التدريب الجارية، حيث قامت إدارة الحوكمة برئاسة نصر كمال مدير الإدارة، بمتابعة سير الدورات التدريبية الجارية والورش الثابتة بمنطقة عمل أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللجنة تابعت خلال جولتها ورشة الخياطة الثابتة بالمديرية، وتأكدت من انتظام المتدربات واستلامهن الخامات والأدوات اللازمة للتدريب، بالإضافة إلى رصد أية معوقات قد تواجه تنفيذ البرنامج والعمل على حلها في حينه لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مهنة الخياطة وتعلمها تُعد من النماذج الناجحة للعمل الحر ومصدر دخل مضمون يمكن أن يبدأ بمعدات بسيطة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تسعى من خلال تلك الدورات إلى توفير فرص عمل حقيقية عبر التدريب التطبيقي المجاني، ومنح المتدربين شهادات معتمدة تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، فضلًا عن دعم مشروعات المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

واختتم أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب والمرأة وتشجيع ثقافة العمل الحر، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد الوطني.

