الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عمل أسيوط تنفذ برامج تدريب مجاني وورش خياطة لتمكين الشباب والمرأة

برامج تدريبية لتمكين
برامج تدريبية لتمكين المرأة بأسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حرص المحافظة على متابعة تنفيذ برامج التدريب المجاني التي تنفذها وزارة العمل لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم مشروعات العمل الحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

 

متابعة ميدانية مكثفة لبرامج التدريب الجارية

جاء ذلك في ضوء ما قامت به مديرية العمل بأسيوط بقيادة الدكتور حازم حسن وكيل الوزارة، من متابعة ميدانية مكثفة لبرامج التدريب الجارية، حيث قامت إدارة الحوكمة برئاسة نصر كمال مدير الإدارة، بمتابعة سير الدورات التدريبية الجارية والورش الثابتة بمنطقة عمل أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللجنة تابعت خلال جولتها ورشة الخياطة الثابتة بالمديرية، وتأكدت من انتظام المتدربات واستلامهن الخامات والأدوات اللازمة للتدريب، بالإضافة إلى رصد أية معوقات قد تواجه تنفيذ البرنامج والعمل على حلها في حينه لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مهنة الخياطة وتعلمها تُعد من النماذج الناجحة للعمل الحر ومصدر دخل مضمون يمكن أن يبدأ بمعدات بسيطة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تسعى من خلال تلك الدورات إلى توفير فرص عمل حقيقية عبر التدريب التطبيقي المجاني، ومنح المتدربين شهادات معتمدة تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، فضلًا عن دعم مشروعات المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

محافظ أسيوط: توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات عمل للشباب

عمل أسيوط تنظم ندوة لمناقشة تعديلات القانون الجديد بمصنع السماد بمنقباد

واختتم أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب والمرأة وتشجيع ثقافة العمل الحر، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاقتصاد الوطنى ادارة الحوكمة الشباب والمراة الشباب والفتيات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر تمكين الشباب والمرأة تمكين الشباب دعم الاقتصاد الوطني رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030 وزارة العمل

مواد متعلقة

بممرات آمنة ومنحدرات، جامعة أسيوط تصمم وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المستشفيات (صور)

اختيار أسيوط ضمن أفضل الجامعات في البحث العلمي بتصنيف "ليدن" الهولندي

ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

جامعة أسيوط ترفع قيمة الأجر للعمالة اليومية على مستوى الأقسام المختلفة

جامعة أسيوط تفتتح وحدات أورام الأطفال وخدمة ذوي الهمم والإقلاع عن التدخين

زراعة أسيوط تنظم دورة لتأهيل مطبقي مبيدات الآفات

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء وتأمين أعمدة الإنارة

في أجواء فرعونية، محافظ أسيوط يشهد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ويفتتح المعرض الفني (فيديو)

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الدقهلية

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية