اعتماد مركز تدريب الحاسب الآلي بديوان محافظة أسيوط من التنظيم والإدارة

ثمن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، شهادة الاعتماد التي منحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، لمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة، بعد إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات التدريب الإداري والحاسب الآلي واللغات.

تطبيق معايير الجودة والتميز في التدريب

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الاعتماد جاء تتويجًا للجهود المبذولة والالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والتميز في التدريب، مشيرًا إلى أن أعضاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تابعوا أداء المركز على مدار الفترة الماضية، وأشادوا بمستوى الأداء المتميز والبرامج التدريبية المتطورة التي يقدمها للعاملين بالجهاز الإداري وأبناء المحافظة.

اعتماد الجهاز المركزي للمركز يعكس ثقة الدولة في المنظومة التدريبية

وأضاف محافظ أسيوط أن اعتماد الجهاز المركزي للمركز يعكس ثقة الدولة في المنظومة التدريبية بالمحافظة، ويمنحها قوة ومصداقية إضافية، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ برامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعال يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مركز التدريب بالمحافظة يقدم برامج متخصصة في الإدارة العامة والحاسب الآلي واللغات، تستهدف العاملين بالجهاز الإداري والشباب والخريجين من أبناء أسيوط، ويعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المتدربين. 

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة ماضية في دعم مركز التدريب وتزويده بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، لتوسيع نطاق الاستفادة من برامجه التدريبية وتحقيق الاستدامة في تطوير المهارات وبناء القدرات للعاملين والشباب على حد سواء.

تجهيز ورش تدريب ومعرض دائم، محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مركز خان الخليلي للحرف اليدوية (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي ويوجه باستكمال خطة تحويله إلى مركز نموذجي

فيما أشار أحمد مدكور مدير مركز التدريب بمحافظة أسيوط، إلى أن المركز يضم قاعات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات ومدربين معتمدين، ويمنح شهادات موثقة ومعتمدة تسهم في تأهيل المتدربين ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.

