جراحة نادرة، فريق طبي بالفيوم ينجح في استئصال ورم من قلب مريضة (صور)

تمكن الفريق الطبي في مستشفى طامية المركزي بالفيوم من إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالقلب لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من نهجان مستمر وصعوبة شديدة في التنفس مع نوبات إغماء متكررة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم كبير في الأذين الأيسر للقلب يغلق الصمام الميترالي.

الاستعداد لإجراء الجراحة

تم تجهيز المريضة بشكل عاجل لإجراء العملية الجراحية، واستئصال الورم بالكامل باستخدام أحدث التجهيزات الطبية، وخرجت المريضة من العملية بحالة مستقرة جدًّا.

وقد تم إجراء الأشعات اللازمة للتأكد من استئصال الورم بالكامل وعودة المريضة لحياتها الطبيعية.

وقال مدير مستشفى طامية المركزي، الدكتور محمد عبد العزيز، إن حالة المريضة مستقرة وتخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة في قسم الرعاية القلبية، ومشيرًا إلى أن الفريق الطبي تكون من 4 أطباء و7 تمريض، بإشراف الدكتور شريف نصر رئيس قسم القلب.

