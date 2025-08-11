الصحة: نجاح جراحة لاستئصال ورم خبيث بالمستقيم في مستشفى أسيوط العام

أعلن مستشفى أسيوط العام، التابع لوزارة الصحة والسكان، عن نجاح فريقه الطبي في إجراء جراحة عاجلة لاستئصال ورم خبيث من المستقيم لمريض كان يعاني من أعراض انسداد معوي حاد، شملت قيئا مستمرًا وإمساكا شديدا.

وجود ورم تسبب في انسداد كامل بالأمعاء

وأوضحت المستشفى أن الفحوصات الطبية، بما فيها الأشعة المقطعية، كشفت عن وجود ورم تسبب في انسداد كامل بالأمعاء.

وعلى الفور، أجرى الفريق الطبي استكشافا جراحيا للبطن، تم خلاله استئصال الورم مع الحفاظ على حد أمان علوي وسفلي، بالإضافة إلى عمل فتحة براز جانبية لضمان سلامة المريض.

وخرج المريض من المستشفى بحالة صحية مستقرة، وسط إشادة بدور الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ حياته، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم الرعاية الطبية العاجلة والآمنة للمرضى.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية في استئصال ورم ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من فتق أعلى السرة.

حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن

وقالت وزارة الصحة: حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد التقييم الطبي والفحص الإكلينيكي تبين وجود ورم كبير بالبطن.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي شملت أشعة مقطعية بالصبغة الوريدية والفموية، بالإضافة إلى تحاليل دلالات الأورام.

وبناءً على نتائج الفحوصات، تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم، وهو ما تم بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي، وقد تم إرسال الورم المستأصل للتحليل النسيجي لتحديد طبيعته.

وأكدت الوزارة أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية تمامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.