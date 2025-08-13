الخميس 14 أغسطس 2025
نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة

مستشفى النيل بشبرا
مستشفى النيل بشبرا الخيمة، فيتو

أعلن الفريق الطبي بمستشفى النيل بـشبرا الخيمة نجاحه في إنقاذ مريضة تعاني من تآكل كامل لأسفل عظمة الفخذ نتيجة إصابتها بورم الخلايا العملاقة (GCT)، وهو أحد الأورام الموضعية العنيفة.

تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ حالة نادرة لتآكل أسفل عظمة الفخذ بسبب ورم الخلايا العملاقة.

وأوضح الأطباء أنه تم التعامل مع الحالة جراحيًّا عبر استئصال الورم باستخدام الكحت الموسع، مع الاستعانة بوسائل مساعدة موضعية للقضاء على أي بقايا للورم، مع الحرص على الحفاظ على سطح المفصل.

كما جرى إعادة بناء أسفل عظمة الفخذ باستخدام الأسمنت الطبي، وتثبيته بواسطة شريحة ومسامير، ما ساعد على استعادة الوظيفة الحركية للمفصل.

وأكدت مستشفى النيل بـشبرا الخيمة أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة تمامًا، وقد تعافت بشكل كامل، وتستكمل حاليًّا المتابعات الطبية الدورية لضمان سلامتها.

