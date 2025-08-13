نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة

أعلن الفريق الطبي بمستشفى النيل بـشبرا الخيمة نجاحه في إنقاذ مريضة تعاني من تآكل كامل لأسفل عظمة الفخذ نتيجة إصابتها بورم الخلايا العملاقة (GCT)، وهو أحد الأورام الموضعية العنيفة.

نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ حالة نادرة لتآكل أسفل عظمة الفخذ بسبب ورم الخلايا العملاقة.

وأوضح الأطباء أنه تم التعامل مع الحالة جراحيًّا عبر استئصال الورم باستخدام الكحت الموسع، مع الاستعانة بوسائل مساعدة موضعية للقضاء على أي بقايا للورم، مع الحرص على الحفاظ على سطح المفصل.

كما جرى إعادة بناء أسفل عظمة الفخذ باستخدام الأسمنت الطبي، وتثبيته بواسطة شريحة ومسامير، ما ساعد على استعادة الوظيفة الحركية للمفصل.

وأكدت مستشفى النيل بـشبرا الخيمة أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة تمامًا، وقد تعافت بشكل كامل، وتستكمل حاليًّا المتابعات الطبية الدورية لضمان سلامتها.

