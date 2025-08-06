الصحة: إنقاذ رضيع حديث الولادة يعاني من انسداد معوي نادر بمستشفى عين شمس

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى عين شمس العام في إنقاذ حياة طفل رضيع حديث الولادة، يبلغ من العمر 4 أيام فقط ويزن 1400 جرام، بعد إصابته بانسداد معوي نادر.

انتفاخ شديد في البطن

وقالت وزارة الصحة: كان الطفل قد نقل إلى قسم الحضانة بالمستشفى وهو يعاني من انتفاخ شديد في البطن، وعدم خروج للبراز، مع قيء ذي لون أخضر، وهي مؤشرات خطيرة تستدعي التدخل الفوري.

وأظهرت الفحوصات الطبية وجود انسداد معوي مع تراكم وتحجر للبراز داخل الأمعاء، ما تسبب في توقف كامل لحركتها.

وبعد محاولات أولية لعلاج الحالة بوسائل غير جراحية دون جدوى، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم إجراء عملية استكشاف للبطن تحت تأثير التخدير العام، حيث نجح الأطباء في تفريغ الأمعاء من البراز المتراكم، وإصلاح موضع الانسداد بدقة.

تمت إعادة الطفل إلى وحدة الحضانة لاستكمال المتابعة الدقيقة والرعاية الطبية اللازمة، وغادر المستشفى بعد 14 يومًا وهو في حالة صحية مستقرة وجيدة.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية في استئصال ورم ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من فتق أعلى السرة.

حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن

وقالت وزارة الصحة: حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد التقييم الطبي والفحص الإكلينيكي تبين وجود ورم كبير بالبطن.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي شملت أشعة مقطعية بالصبغة الوريدية والفموية، بالإضافة إلى تحاليل دلالات الأورام.

وبناءً على نتائج الفحوصات، تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم، وهو ما تم بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي. وقد تم إرسال الورم المستأصل للتحليل النسيجي لتحديد طبيعته.

وأكدت الوزارة أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية تمامًا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الصحة والسكان في توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين، وتقديرًا لجهود الأطقم الطبية في مستشفيات الجمهورية.

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