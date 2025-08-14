مسلسل 220 يوم الحلقة 8، صدمة غير متوقعة لمريم عند زيارتها لوالدها

تبدأ أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 8 مع مريم التي تخبر زوجها أحمد أن الورم الموجود في دماغه حميد، رغم أنها تعلم الحقيقة أنه ورم خبيث.

يستقبل أحمد الخبر بفرح شديد، بينما تحاول مريم السيطرة على مشاعرها حتى لا ينكشف أمرها، ويذهبان معًا إلى المستشفى لاستكمال إجراءات ما بعد العملية، وتطلب مريم من الطبيب ألا يخبر أحمد بحقيقة مرضه.

وعندما تلتقي عليا بمريم، تعاتبها على إخفاء الحقيقة على أحمد، لكنها تكتشف أن مريم لا تزال مصممة على موقفها، وعليا تخبر أحمد أنه يحتاج إلى جلسات إشعاع وكيميائي، مبررة ذلك بأن الورم لم يُستأصل بالكامل.

ويواصل أحمد كتابة قصة بهية التي تتألم بسبب تصرف والدها، الذي اعتدى على حبيبها السابق علي بعد محاولة هذا الحبيب الاقتراب منها مجددًا، وعندما تذهب بهية من أجل “بروفة” المسرحية، تكتشف أن فريدة أصبحت البطلة بدلًا منها، فتغضب وتثور على والدها، لكنه يبرر موقفه برغبته في حمايتها.

من جانب آخر، تذهب عليا إلى منزل كرم لتعيد له الهدايا وتلتقي والدته وتخبرها أن علاقتهما انتهت، تحاول الأم تهدئة الأمور، لكن عليا تكشف لها أن كرم لا يحبها، مستدلة بأنه كان يهديها معظم الهدايا “ساعات” رغم علمه بكرهها لها، كما أنه لم يلاحظ حتى أنها لم ترتد معظم الهدايا التي أهداها لها.

وعندما يلتقيها كرم، يكون رد فعله باردًا، ما يدفعها للرحيل، تكتشف والدة كرم لاحقًا صندوق هدايا يحتوي على تذكارات تخص مريم زوجة أحمد عند ابنها، فتبدأ تشك في مشاعر ابنها نحو مريم.

لاحقًا، يذهب كرم لتناول الطعام مع مريم واحمد، وهناك تخبره مريم أن ورم أحمد حميد، يتأثر كرم بالكلام وتبدو عليه ملامح الصدمة ولكن يحاول إخفاء مشاعره الحقيقية وإظهار فرحته بالخبر، ويقرر إصلاح علاقته بعليا.

تساعد مريم في تدبير لقاء بين كرم وعليا، حيث يصالح كرم خطيبته ويعدها بعدم تكرار أخطائه، وفي النهاية، يضع أحمد زوجته مريم أمام الأمر الواقع، ويتفق مع والدها على موعد لزيارتها له.

ورغم ترددها، ترضخ مريم وتذهب مع أحمد وكرم إلى منزل والدها سيف، لكن عند وصولهم، لا يرد الأب على طرق الباب، ولا يرد على الهاتف بالرغم من أنهم يسمعون رنينه في الداخل، فيشعرون بالقلق ويدفع كرم الباب، ليجدوا سيف داخل الشقة في وضع صحي لم يتم الكشف عنه بعد ولكنه يتطلب الإسعاف سريعا، وتدخل مريم الشقة مذهولة، وتنتهي الحلقة على هذا المشهد الصادم.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

