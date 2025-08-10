الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

الصحة: نجاح استئصال كيس طفيلي ضخم من كبد شاب بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية دقيقة لاستئصال كيس طفيلي ضخم من كبد مريض يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد فشل الاستجابة للعلاج الدوائي.

آلام متكررة في الجزء العلوي من البطن

 

وقالت وزارة الصحة، إنه المريض كان يعاني من آلام متكررة في الجزء العلوي من البطن، وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية، تبيَّن وجود كيس طفيلي بالفص الأيمن من الكبد (سيجمنت 8 و9 و7) بحجم 12×13 سم.

أجرى الفريق الطبي عملية دقيقة لاستئصال الكيس باستخدام جهاز الهارموني، وتمت الجراحة بنجاح كامل، حيث خرج المريض من غرفة العمليات بحالة مستقرة ودون أي مضاعفات.

 

 

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية في استئصال ورم ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من فتق أعلى السرة.

حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن

وقالت وزارة الصحة: حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد التقييم الطبي والفحص الإكلينيكي تبين وجود ورم كبير بالبطن. 

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي شملت أشعة مقطعية بالصبغة الوريدية والفموية، بالإضافة إلى تحاليل دلالات الأورام.

وبناء على نتائج الفحوصات، تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم، وهو ما تم بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي. وقد تم إرسال الورم المستأصل للتحليل النسيجي لتحديد طبيعته.

وأكدت الوزارة أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية تمامًا.

الاشعة المقطعية الجهاز الهضمي الكبد والجهاز الهضمي بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة الصحة

