الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

الصحة: استئصال 3 أورام ضخمة نادرة من بطن مريض بمركز أورام ميت غمر دون مضاعفات

وزارة الصحة
وزارة الصحة،فيتو

اعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق مركز أورام ميت غمر بمحافظة الدقهلية في استئصال ثلاثة أورام ضخمة بالأنسجة الرخوة خلف الغشاء البريتوني لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزارة الصحة أن المريض كان يعاني من تاريخ مرضي يشمل آلامًا مزمنة بالبطن، وتضخمًا ملحوظا، إضافة إلى إمساك مستمر. وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبيَّن وجود ثلاث كتل ورمية كبيرة:

ورم خلف الغشاء البريتوني ملاصق للشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي والكلية اليسرى، بحجم 20×13×9 سم.

ورم متشعب بالقولون الأيمن، بحجم 18×14×14 سم.

ورم بين المستقيم والمثانة، بحجم 8×7×7 سم.


وبعد عرض الحالة على اللجنة الطبية المتخصصة (MDT)، تقرر إجراء جراحة استكشافية، أسفرت عن استئصال جميع الأورام مع الحفاظ على الكلى والحالب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى استئصال القولون الأيمن.

وأكدت وزارة الصحة مغادرة المريض المستشفى في حالة صحية مستقرة ودون أي مضاعفات، في إنجاز يُحسب للفريق الطبي بالمركز.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية في استئصال ورم ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من فتق أعلى السرة.

حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن

وقالت وزارة الصحة: حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد التقييم الطبي والفحص الإكلينيكي تبين وجود ورم كبير بالبطن. 

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي شملت أشعة مقطعية بالصبغة الوريدية والفموية، بالإضافة إلى تحاليل دلالات الأورام.

وبناء على نتائج الفحوصات، تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم، وهو ما تم بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي. وقد تم إرسال الورم المستأصل للتحليل النسيجي لتحديد طبيعته.

وأكدت الوزارة أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية تمامًا.

