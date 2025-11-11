الأربعاء 12 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس النواب 2025، تأخر غلق اللجان في الصف والعياط بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجان الاقتراع في مركزي الصف والعياط بمحافظة الجيزة تأخرًا في مواعيد الغلق وبدء عملية فرز الأصوات، حيث استمرت بعض اللجان في استقبال الناخبين حتى الساعة 10:49 مساءً، وذلك بعد زيادة الإقبال في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

وأكدت مصادر مسؤولة بمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة لفيتو أن أغلب لجان الجيزة أغلقت أبوابها في المواعيد المقررة بين التاسعة والتاسعة والنصف مساءً، بينما استمرت لجان الصف والعياط في العمل لفترة أطول، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح استمرار التصويت طالما ظل ناخبون داخل الحرم الانتخابي.

أسباب تأخر غلق اللجان بالصف والعياط

وشهدت الدقائق الأخيرة قبل موعد الغلق توافد عدد كبير من الناخبين، ما دفع رؤساء اللجان إلى مد العمل حتى انتهاء طوابير الناخبين بالكامل، حفاظًا على حق الجميع في الإدلاء بأصواتهم.

ويأتي هذا التمديد ليعكس ارتفاع المشاركة في بعض المناطق الريفية، خصوصًا في الصف والعياط، التي عادة ما تشهد كثافة تصويتية في الساعات الأخيرة بعد انتهاء ساعات العمل للناخبين.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية فور انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية في الساعات المقبلة.

