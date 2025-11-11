الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل بالضرب على ابنة شقيقه بالقليوبية

ضبط المتهم، فيتو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على ابنة شقيقه بمحافظة القليوبية، ونجحت في ضبط المتهم.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقي زوجها (عامل وشقيقته)، لقيام الأول بالتعدي على ابنتها بالضرب وإحداث إصابتها بكسور وسحجات متفرقة بالجسم أثناء إقامتها لديهما، وقيام الثانية بإخفاء الواقعة عنها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تأديبها، فيما أكدت التحريات عدم اشتراك شقيقته في تنفيذ الاعتداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

