حوادث

ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (6 رجال و6 سيدات)، لخمسةٍ منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال 16 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

جرائم استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، واستغلال الأطفال في نشاطهم الإجرامي بهدف الكسب غير المشروع.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث في أعمال مخالفة للقانون، في إطار خططها المستمرة لحماية الأطفال من صور الإيذاء والاستغلال.

 

الجريدة الرسمية