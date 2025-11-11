الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

142848 مخالفة مرورية متنوعة و75 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية الوزارة برفع معدلات الأمن والانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية.

الأمن يكشف ملابسات استغلال أب لابنه المعاق في التسول بالإسماعيلية

الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل بالضرب على ابنة شقيقه بالقليوبية

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 142848 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.
 

كما تم فحص 1399 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 65 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

استمرار الحملات المرورية

كما واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 881 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 132 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، مع التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط الكامل على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية حملات المرور الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية فحص السائقين الحوادث المرورية الامن العام

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات استغلال أب لابنه المعاق في التسول بالإسماعيلية

الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل بالضرب على ابنة شقيقه بالقليوبية

في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة بقنا

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

المرور: تحرير 1199 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 31 سيارة ودراجة نارية

حملات على أوكار الجريمة، ضبط 120 فرد خرطوش و28 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

الشرطة بالإسكندرية تساعد مواطنا مسنا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على الكافيهات والعقارات بالمحافظات

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

سعر الدينار الأردني يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية