142848 مخالفة مرورية متنوعة و75 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية الوزارة برفع معدلات الأمن والانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 142848 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.



كما تم فحص 1399 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 65 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

استمرار الحملات المرورية

كما واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 881 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 132 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، مع التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط الكامل على الطرق.

