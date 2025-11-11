الأمن يكشف ملابسات استغلال أب لابنه المعاق في التسول بالإسماعيلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن قيام أحد الأشخاص باستغلال ابنه من ذوي الهمم في استجداء المارة بالشوارع بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأب (له معلومات جنائية) وابنه من ذوي الهمم، ويقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكاب الواقعة بهدف التسول واستجداء المارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.