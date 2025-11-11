الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

ضبط المتهمتين، فيتو
نجحت أجهزة الأمن في الجيزة في ضبط فتاتين قامتا بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف.

تعود التفاصيل إلى أنه أثناء مرور قول أمني تابع للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة ضمن حملة أمنية بنطاق محافظة الجيزة، استغاث موظف أمن بأحد المنتجعات السكنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وأشار إلى قيام فتاتين بخطف هاتفه المحمول أثناء تواجده بالمنطقة.
وعلى الفور، تمكنت القوة من ضبطهما في ذات الدائرة، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة، وتم العثور بحوزتهما على الهاتف المسروق.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

الجريدة الرسمية