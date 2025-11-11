الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي

محافظ مطروح داخل
محافظ مطروح داخل مستشفي العليمن النموذجي
18 حجم الخط

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، برفقة اللواء علاء يوسف رئىيس مدينة العلمين  ونواب رئيس المجلس وكان في استقباله الدكتور إبراهيم حرب مدير المستشفى.

وأوضح المحافظ خلال جولته بالمستشفى، أن مستشفى العلمين النموذجي استقبلت خلال عام ١١ ألف حالة بعدد ٥٨ جنسيه مصرية وعربية وأجنبية،وتم اجراء٥٤٠٠ عملية جراحية متنوعة، و٢٦ ألف فحص أشعة، و١٥٥ قسطرة.

وأشاد محافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي ومستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لها كنموذج للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة الصحة بمطروح وتواكب ما يتم على أرض مدينة العلمين من جهود تنموية مع الاهتمام الكبير من الدولة بها، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة على الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح، ولجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مستشفي العلمين النموزجي

مواد متعلقة

محافظ مطروح من غرفة العمليات: فتح جميع لجان انتخابات النواب في موعدها

محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق مطروح العمومي

محافظ مطروح يتفقد سير انتخابات مجلس النواب بلجنة باحثة البادية

انتخابات مجلس النواب، مشاركة واسعة من شيوخ وشباب مطروح بلجنة مدرسة فوكة (صور)

انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال انتخابات النواب بمطروح

شاهد، أهالي مطروح يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بشارع الإسكندرية التجاري

بسبب الطقس المتقلب، كورنيش مطروح خال من المواطنين (صور)

مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الميترالي وثلاثي الشرفات لمُسنّ دون شق عظمة الصدر

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

2 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

المزيد
الجريدة الرسمية