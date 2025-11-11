جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي

18 حجم الخط

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، برفقة اللواء علاء يوسف رئىيس مدينة العلمين ونواب رئيس المجلس وكان في استقباله الدكتور إبراهيم حرب مدير المستشفى.

وأوضح المحافظ خلال جولته بالمستشفى، أن مستشفى العلمين النموذجي استقبلت خلال عام ١١ ألف حالة بعدد ٥٨ جنسيه مصرية وعربية وأجنبية،وتم اجراء٥٤٠٠ عملية جراحية متنوعة، و٢٦ ألف فحص أشعة، و١٥٥ قسطرة.

وأشاد محافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي ومستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لها كنموذج للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة الصحة بمطروح وتواكب ما يتم على أرض مدينة العلمين من جهود تنموية مع الاهتمام الكبير من الدولة بها، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة على الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح، ولجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى.

