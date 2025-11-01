شاهد، أهالي مطروح يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بشارع الإسكندرية التجاري

احتفلت محافظة مطروح، بافتتاح المتحف المصري الكبير من أمام حديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة، وفي أجواء مفعمة بالفخر والانتماء.

وتابع أهالي مطروح اليوم فعاليات الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، من خلال شاشات عرض كبرى بشارع الإسكندرية التجاري.







حضر الفعالية الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء مطروح الذين اصطفوا أمام الشاشة الكبيرة لمتابعة الحدث العالمي بكل شغف واعتزاز.









وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويأتي برنامج برنامج افتتاح المتحف المصري الكبير كالتالي:

- الساعة الثالثة عصرا مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

-الساعة السادسة والنصف مساء بداية البث

- انطلاق الحفل في الساعة السابعة والنصف مساء

- الساعة الثامنة والنصف جولة تفقدية بالمتحف

ووجه الرئيس السيسي رسالة بهذه المناسبة كالتالي:

“من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب.









أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر”.

المتحف المصري الكبير

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخى ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من؛ بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.



