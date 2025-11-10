الإثنين 10 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس النواب، مشاركة واسعة من شيوخ وشباب مطروح بلجنة مدرسة فوكة (صور)

انتخابات النواب بمطروح
انتخابات النواب بمطروح
شهدت لجنة مدرسة فوكة في محافظة مطروح، اليوم الإثنين، توافدا كبيرا من المواطنين خاصة من الشيوخ والرجال للتصويت في انتخابات مجلس النواب.
 

انتخابات مجلس النواب 2025


ورصدت "فيتو" توافدا كبيرا من أهالي مطروح على عدد من اللجان الانتخابية  في سيوة والضبعة ومدينة مطروح.

بدأت اللجان على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.


وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  من خلال مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخاب في المواعيد المقررة  الانتخابات فى اليوم الاول  لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى بمحافظة مطروح  ضمن محافظات المرحلة الاولى يومى  10 و11 نوفمبر  الجاري  فى 127 مركزا ولجنة انتخابية  بإجمالي  375.543 ألف ناخب، بحضور الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ اللواء مجدى الوصيف  السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وممثلي جميع الجهات التنفيذية الأمنية  المعنية.
 

 


واطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات وبدء توافد  الناخبين على اللجان وتوفير البيئة الإنتخابية المناسبة أمامهم لأداء الانتخابات بسهولة ويسر.

ولفت إلى المتابعة  المستمرة  لحظة بلحظة على مدار الساعة من خلال  مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة  بالتنسيق التام  مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة الموقف الانتخابى، وإزالة أي معوقات، مشيرا إلى استمرار  رفع حالة الطوارئ بالمحافظة  وحتى نهاية العملية الانتخابية. لضمان انتظام العملية الإنتخابية في أجواء من الإنسيابية والانضباط وظهور المحافظة بالشكل الائق فى هذا الإستحقاق الديمقراطى.
 

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

