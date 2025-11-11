الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ مطروح من غرفة العمليات: فتح جميع لجان انتخابات النواب في موعدها

من غرفه العمليات
من غرفه العمليات الرئيسية يتابع المحافظ الانتخابات مطروح
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة، وذلك في اليوم الثاني والأخير من استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025.
 

وأكد محافظ مطروح من داخل غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة استمرار متابعة ورصد الغرفة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وإنتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق بالمحافظة.
 

 

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت لإنتخابات مجلس النواب  جرت منذ انطلاقها أمس الإثنين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتي انتهاء المواعيد الرسمية، مشيدا بوعى المواطن المطروحى  ومشاركته الإيجابية  في كافة الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة فى الجمهورية الجديدة.


وواصلت اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة،  وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.
 

الجريدة الرسمية