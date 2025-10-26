مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الميترالي وثلاثي الشرفات لمُسنّ دون شق عظمة الصدر

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود مركز قلب مطروح في العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، ومواكبة كل جديد في مجال جراحات وعلاج أمراض القلب.

جاء ذلك مع نجاح أطباء مركز قلب مطروح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمُسنّ دون شق عظمة الصدر.



وقد أوضح الدكتور أحمد راضي مدير مركز قلب مطروح، أن المركز استقبل مريضًا يبلغ من العمر (۷۰ سنة) يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات.

وعلى الفور تم تجهيز المريض وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لما قبل جراحة القلب المفتوح ثم تم إدخاله غرفة العمليات، حيث تم ولأول مرة في مركز قلب مطروح استخدام تقنية بدلًا من شق عظمة القص Minimal Invasive Surgery بالصدر، وذلك من خلال فتحة صغيرة لا تتعدى (۸) سم، وتم تغيير الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بنجاح، وخرج المريض إلى الرعاية ما بعد الجراحة، وحالته الآن مستقرة وبصحة جيدة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية وتقديم رعاية طبية شاملة ومتطورة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة مها إبراهيم رئيس المراكز الطبية المتخصصة.



ووجه مدير مركز قلب مطروح الشكر والتقدير إلى فريق العمل المميز، وهم كل من: الدكتور إيهاب محمد صلاح الشرقاوي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور هند محمود استشاري التخدير، والدكتور محمد يكن أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد حسن أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود عصام أخصائي تشغيل ماكينة القلب الصناعي، ولكل فريق تمريض العمليات ولجميع العاملين بـمركز قلب مطروح.

وأضاف مدير مركز قلب مطروح إلى أنه يتوافر حاليا في مركز قلب مطروح خدمة الإيكو بالمنظار (TEE)، وهي من أحدث تقنيات تشخيص أمراض القلب بدقة عالية، وتستخدم أثناء العمليات الجراحية للمساعدة في تقييم حالة الصمامات ووظائف القلب لحظة بلحظة.

