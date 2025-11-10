محافظ مطروح يتفقد سير انتخابات مجلس النواب بلجنة باحثة البادية

18 حجم الخط

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أول ايام انتخابات مجلس النواب 2025، سير العملية الانتخابية دون أي عراقيل وتوافد المواطنين على لجنة باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح.

وتابع محافظ مطروح صباح اليوم من خلال مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ووصول المستشارين إلى لجان الانتخاب في المواعيد المقررة الانتخابات فى اليوم الاول لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى في مطروح ضمن محافظات المرحلة الأولى يومى 10 و11 نوفمبر الجاري فى 127 مركزا ولجنة انتخابية بإجمالي عدد الناخبين 375.543 ألف ناخب، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وممثلي جميع الجهات التنفيذية الأمنية المعنية.





اطمأن المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات وبدء توافد الناخبين على اللجان وتوفير البيئة الإنتخابية المناسبة أمامهم لأداء الانتخابات بسهولة ويسر، لافتا إلى المتابعة المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالتنسيق التام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة الموقف الانتخابى، وإزالة أي معوقات، مشيرا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وحتى نهاية العملية الانتخابية لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الإنسيابية والانضباط وظهور المحافظة بالشكل اللائق فى هذا الاستحقاق الديمقراطي.



ودعا محافظ مطروح المواطنين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن، مشيدا بوعي المواطن المطروحي لافتا إلى أن التصويت مستمر أمام المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء مع التأكيد على الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

