بسبب الطقس المتقلب، كورنيش مطروح خال من المواطنين (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، رياحا متوسطة على معظم المناطق بمدينة مرسى مطروح والطريق الساحلي.

ورصدت «فيتو» الرياح التي ضربت مدينة مرسى مطروح على الكورنيش ما أدى إلى خلو الكورنيش من المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة طقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وتظهر السحب المتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من محافظة مطروح كما توجد بعض السحب المنخفضة، وتوجد فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومدن القناه والقاهرة الكبرى.

أوصت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس خريفية مناسبة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

• الطقس في القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 20 درجة.

• الطقس في الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

• الطقس في مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

• الطقس في سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 18 درجة.

• الطقس في قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 19 درجة.

• الطقس في أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.





