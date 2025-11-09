انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال انتخابات النواب بمطروح

18 حجم الخط

أنهت محافظة مطروح، اليوم الأحد، من الاستعدادات اللازمة لاستقبال أولى أيام انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى.

ورصدت «فيتو» انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك غدا وبعد غد.

وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الصدادات الأمنية وإقامة الشوادر للحماية من الشمس للمواطنين أمام اللجان مع تنظيم حركة الدخول والإجراءات الاحترازية اللازمة أمام اللجان.

وتشهد محافظة مطروح منافسة ساخنة فى دائرتي انتخابات مجلس النواب حيث ينافس على المقعد الفردي بالدائرة الأولى 8 مرشحين بينما يتنافس فى الدائرة الثانية 5 مرشحين.

من جانبه أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة تجرى استعداداتها المكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الاولى وذلك غدا وبعد غد

بـ 127 مركزا انتخابيا ولجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية مشيرا أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو375543 ناخبًا.

وأشار محافظ مطروح الى تكثيف الجهود والإنتهاء من كافة التجهيزات الادارية بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب والاستعداد، والمرور الميداني من رؤساء المدن على جميع اللجان الانتخابية والتأكد من تهيئة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة والإنارة ، وتأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية إلى جانب توفير المقاعد والمظلات ووسائل التهوية والراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم لتوفير البيئة الانتخابية المناسبة خلال عملية التصويت لأداء الانتخابات بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على تكاتف كافة جهود الجهات المعنية والتنسيق التام فيما بينها لظهور المحافظة بالشكل الحضارى اللائق خلال هذا العرس الانتخابى ومع قيام مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالمتابعة والتنسيق التام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الإنسيابية والانضباط مؤكدا على الحيادية التامة ووقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع تحفيز وتشجيع أبناء المحافظة على النزول والمشاركة والادلاء باصواتهم كواجب وطنى فى هذا الاستحقاق الدستورى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.