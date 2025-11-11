الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رياضة

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا بدلا من لاعبي بيراميدز استعدادا لمواجهة الجزائر وديا

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من نادي سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من نادي مودرن سبورت، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا، ويأتي ذلك بدلًا من لاعبي نادي بيراميدز.

وأبلغت إدارة بيراميدز الجهاز الفني للمنتخب اعتذارها عن إرسال الرباعي محمود جاد وأحمد سامي وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي، رغم إدراج أسمائهم في القائمة التي كان من المقرر أن تلتحق بالمعسكر، إلى جانب لاعبي الأهلي والزمالك وسيراميكا، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر.

 

وانطلق أمس الإثنين المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

موعد مواجهتي مصر والجزائر الودية

تقام المباراة الأولى بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة مساء على ملعب السلام، على أن تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر على الملعب نفسه، وتنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساء.

الجريدة الرسمية