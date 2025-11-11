اهتمام من مانشستر سيتي وريال مدريد بنجم ليفربول

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
كشفت تقارير صحفية أن لاعب ليفربول، دومينيك سوبوسلاي، قد جذب اهتمامًا كبيرًا من ناديي مانشستر سيتي وريال مدريد، وسط تزايد حالة عدم اليقين حول مستقبله طويل الأمد مع الفريق الإنجليزي.

سوبوسلاي
سوبوسلاي

وكشف موقع "CaughtOffside"  أن ليفربول يسعى لتأمين مستقبل اللاعب من خلال دراسة تمديد عقده وزيادة راتبه، الذي يبلغ حاليًا نحو 135 ألف يورو أسبوعيًا، لضمان بقائه في أنفيلد ومنع رحيله إلى الأندية المهتمة، بما في ذلك مانشستر سيتي وريال مدريد.

وانضم سوبوسلاي البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2023 مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وساهم بالفعل هذا الموسم في ستة أهداف خلال 15 مباراة بجميع المسابقات، مما عزز مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا.

 

ويمتاز سوبوسلاي بالقدرة على اللعب كلاعب وسط متعدد الاستخدامات وأحيانًا كظهير أيمن، حيث اعتمد عليه آرني سلوت في هذا المركز عند غياب بعض اللاعبين المصابين، وهو ما زاد من قيمته داخل الفريق ولفت انتباه الأندية الأوروبية الكبرى.

 

 

