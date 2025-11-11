مدرب البرتغال يعلق على اختيار كريستيانو رونالدو لمباراتي أيرلندا وأرمينيا

18 حجم الخط

علق كال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، على تواجد "كريستيانو رونالدو“ لاعب النصر السعودي ونجم منتخب البرتغال، في آخر جولتين ضد أيرلندا وأرمينيا، ووصفه بأنه ”مثال يحتذى".

ولم تضمن البرتغال بعد التأهل لكأس العالم، لكنها تسير بخطى ثابتة نحو الصعود، حيث تتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المجر صاحبة المركز الثاني، قبل آخر جولتين ضد أيرلندا وأرمينيا في 13 و16 من نوفمبر الجاري.

وقال مارتينيز لوسائل الإعلام: "لا يمكننا الحديث الآن عن كأس العالم والتركيز على التأهل، ونريد الفوز بالمباراتين وبعد ذلك يمكننا التفكير في المستقبل".

ومن المنتظر أن تشهد كأس العالم الظهور الأخير لرونالدو في المسابقة، بعدما ظهر في 5 مرات سابقة.

ورغم أن رونالدو قال مؤخرًا في مقابلة: إن التتويج بلقب كأس العالم لم يعد حلمًا بالنسبة له، على عكس تعليقات سابقة، فإن البرتغال تملك تشكيلة مدججة بالنجوم، وستكون ضمن المنتخبات المرشحة.

وقال مارتينيز: "لا يوجد لاعب آخر شارك في أكثر من 200 مباراة (دولية)، إنه مثال يُحتذى، وتركيزه ينصب تمامًا على (مباراتي) نوفمبر".

وشارك رونالدو في 225 مباراة دولية مع البرتغال، وأحرز 143 هدفًا، ويحمل الرقم القياسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، سواء في عدد المباريات، أو عدد الأهداف.

ويبلغ رونالدو من العمر 40 عامًا، ويقترب خطوة تلو الأخرى من الوصول إلى 1000 هدف، حيث سجل 953 هدفًا حتى الآن في مسيرته، ويحاول تعزيز رصيده في كل مباراة سواء مع ناديه النصر متصدر الدوري السعودي أو منتخب بلاده.

ويستعد منتخب البرتغال، بقيادة الإسباني روبرتو مارتينيز لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي جمهورية أيرلندا وأرمينيا.

وشهدت القائمة استمرار النجم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق ولاعب النصر السعودي، على رأس التشكيلة، إلى جانب عدد من أبرز نجوم أوروبا.

