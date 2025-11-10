موعد مواجهتي منتخب مصر مع الجزائر استعدادا لكأس العرب

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، معسكرا تدريبيًّا، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، في ختام تحضيراته للمشاركة في العرس العربي بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الجزائر على هامش معسكره التدريبي على استاد السلام.

موعد مواجهتي مصر والجزائر الوديتين

تقام المباراة الأولى بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة مساء على ملعب السلام، على أن تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر على الملعب نفسه، وتنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساء.

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، أمس الأحد، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر انتظامهم بمعسكر الفريق، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد للبطولة العربية في قطر مطلع الشهر المقبل.

ضمت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمعسكر نوفمبر 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

يبدأ تجمع لاعبي منتخب مصر الثاني في الحادية عشر والنصف صباحًا، اليوم الإثنين، على أن يؤدي مرانه في الرابعة عصرًا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.