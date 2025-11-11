أول تعليق للبدري بعد فوزه بأفضل مدرب في ليبيا

18 حجم الخط

عبر حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ليبيا، بعد التفوق على الاتحاد في المواجهة التي جمعت بينهما في دور قبل النهائي.

وقاد حسام البدري فريق أهلي طرابلس للتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ليبيا، بعد التفوق على الاتحاد بركلات الترجيح، عقب نهاية المواجهة بالتعادل السلبي واستهل حسام البدري، تصريحاته قائلًا: "أبارك لجماهير الزعيم على الفوز في المباراة رغم ظروف صعبة جدًا، لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف: "أشكر مجلس الإدارة ولكل من ساندنا وأوجه تهنئة خاصة لجماهير الزعيم، وأكون سعيد بسعادتهم مع كل انتصار أو بطولة".

وحصل حسام البدري، على جائزة أفضل مدرب في ليبيا، عن موسم 2024/2025، وذلك بعد التطور الواضح في مستوى أهلي طرابلس عقب تولي المدير الفني المصري المسؤولية خلال الفترة الماضية.

وسيطر فريق أهلي طرابلس على الجوائز، حيث توج حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح، وعزو المريمي بجائزة أفضل مهاجم، وأيمن التيهار بجائزة أفضل حارس مرمى

