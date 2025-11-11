فينيسيوس يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
كشفت تقارير إسبانية أن  فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اقترب رحيله من الفريق الملكي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن فينيسيوس اشترط في مفاوضات التجديد الحصول على راتب مماثل لما يتقاضاه كيليان مبابي، أعلى لاعبي الفريق أجرا.

 يتقاضى فينيسيوس حاليا نحو 400 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الذي يجعله في المركز الثالث بين لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع جود بيلينجهام، خلف دافيد ألابا وكيليان مبابي الذي يتقاضى 529 ألف يورو أسبوعيا.

وأفادت الصحيفة بأن  فينيسيوس يطالب بزيادة قدرها 200 ألف يورو أسبوعيا لتجديد عقده، وهو ما ترفضه إدارة ريال مدريد حتى الآن، معتبرة أن أداءه الأخير لا يبرر تلك الزيادة، خاصة بعد تراجع مستواه في الأسابيع الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد حدد بالفعل سعر التخلي عن فينيسيوس في حال قرر بيعه في صيف 2026، حيث يطلب 150 مليون يورو.

 

فينيسيوس  يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، لكن الإدارة تخشى أن تجد نفسها مضطرة لبيعه في 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد.

الجريدة الرسمية