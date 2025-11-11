فينيسيوس يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اقترب رحيله من الفريق الملكي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن فينيسيوس اشترط في مفاوضات التجديد الحصول على راتب مماثل لما يتقاضاه كيليان مبابي، أعلى لاعبي الفريق أجرا.

يتقاضى فينيسيوس حاليا نحو 400 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الذي يجعله في المركز الثالث بين لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع جود بيلينجهام، خلف دافيد ألابا وكيليان مبابي الذي يتقاضى 529 ألف يورو أسبوعيا.

وأفادت الصحيفة بأن فينيسيوس يطالب بزيادة قدرها 200 ألف يورو أسبوعيا لتجديد عقده، وهو ما ترفضه إدارة ريال مدريد حتى الآن، معتبرة أن أداءه الأخير لا يبرر تلك الزيادة، خاصة بعد تراجع مستواه في الأسابيع الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد حدد بالفعل سعر التخلي عن فينيسيوس في حال قرر بيعه في صيف 2026، حيث يطلب 150 مليون يورو.

فينيسيوس يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، لكن الإدارة تخشى أن تجد نفسها مضطرة لبيعه في 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.