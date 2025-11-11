الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يجهز بديل محمد صلاح حال رحيله

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
18 حجم الخط

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجامبي يانكوبا مينتا، جناح فريق برايتون ألبيون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر، يستعد ليفربول للتحرك من أجل التعاقد مع جناح برايتون آند هوف ألبيون الشاب ياكوبا مينتيه، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

ويعرف المدرب أرني سلوت اللاعب جيدًا، إذ عمل معه سابقًا خلال فترة تدريبه لفريق فينورد، ويبدو أنه يرغب في لمّ الشمل مجددًا في ملعب أنفيلد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الريدز ترى  في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خليفة محتملًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي سيدخل آخر 18 شهرًا من عقده مع النادي في يناير المقبل.

يانكوبا مينتا، يلعب ضمن صفوف فريق برايتون، منذ انتقال من نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك يانكوبا مينتا في 12 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول المصري محمد صلاح بديل محمد صلاح فريق برايتون ليفربول الانجليزي محمد صلاح مختلف

مواد متعلقة

اهتمام من مانشستر سيتي وريال مدريد بنجم ليفربول

تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

مدرب منتخب فرنسا يعلق على مفاوضات اتحاد جدة

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية