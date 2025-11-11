ليفربول يجهز بديل محمد صلاح حال رحيله

18 حجم الخط

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجامبي يانكوبا مينتا، جناح فريق برايتون ألبيون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر، يستعد ليفربول للتحرك من أجل التعاقد مع جناح برايتون آند هوف ألبيون الشاب ياكوبا مينتيه، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

ويعرف المدرب أرني سلوت اللاعب جيدًا، إذ عمل معه سابقًا خلال فترة تدريبه لفريق فينورد، ويبدو أنه يرغب في لمّ الشمل مجددًا في ملعب أنفيلد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الريدز ترى في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خليفة محتملًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي سيدخل آخر 18 شهرًا من عقده مع النادي في يناير المقبل.

يانكوبا مينتا، يلعب ضمن صفوف فريق برايتون، منذ انتقال من نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك يانكوبا مينتا في 12 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

