الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انضمام صلاح ومرموش لمعسكر الفراعنة بالإمارات اليوم

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش
18 حجم الخط

يصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر بمدينة العين في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

 

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

 

 قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر 

محمد الشناوي 
أحمد الشناوي
محمد صبحي 
مصطفي شوبير

محمد هاني 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
رامي ربيعة
خالد صبحي 
حسام عبد المجيد 
محمد إسماعيل

مروان عطية 
حمدي فتحي 
مهند لاشين 
محمد شحاته 
محمود صابر 
محمود حسن تريزيجيه 
إبراهيم عادل
مروان عثمان 
عمر مرموش 
أحمد سيد زيزو 
محمود عبد الحفيظ زلاكة
محمد صلاح

أسامه فيصل 
صلاح محسن 
مصطفى محمد.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين) 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الاول معسكر منتخب مصر مصطفي محمد مصطفي شوبير مروان عطية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

مدرب منتخب فرنسا يعلق على مفاوضات اتحاد جدة

جراديشار يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك بنهائي السوبر المصري

حافلة الأهلي تصل ستاد بن زايد استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر

شاهد، تحرك الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

شاهد جاهزية ستاد محمد بن زايد قبل نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

شاهد كأس وميداليات السوبر المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك

إبراهيم حسن يحذر: خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من المنتخب

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية