أخبار مصر

الصحة تغلق مستشفى السفارات في مدينة نصر (تفاصيل)

مستشفي السفارات
أغلقت وزارة الصحة والسكان مستشفى “السفارات” الكائن بـ 116 شارع عبد القادر الجرجاني بالحي السابع في مدينة نصر، لمخالفته اشتراطات الترخيص وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان خدمات صحية آمنة

يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريق إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة كشف عن مخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، ووجود طبيب مقيم غير متخصص يباشر الحالات في الرعاية، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالة مرضية فورًا إلى مستشفى الوراق المركزي عبر الإسعاف.

 

وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات

ينطلق غدًا، الصحة تكشف نتائج النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية لـPHDC 2025

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق المنشأة وتشميعها، مع تحرير محضر بالمخالفات.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق القانون بحسم لحماية صحة المواطنين.

