الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 5064 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر أكتوبر 2025، محققة نسبة إنجاز في الاستجابة لجميع الاتصالات بلغت 100%، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير منصة مركزية شاملة للخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أبرز المكالمات شملت الآتي:

التطعيمات واللقاحات

طلبات كارت الخدمات المتكاملة

طلبات العلاج على نفقة الدولة

استفسارات عن طوارئ الدم، الرعايات، الحضانات، الألبان، التكليف، الوحدات الصحية، اللجان الطبية، والشكاوى.

استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات

وأشار «عبد الغفار» إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالأشهر السابقة، مما يعكس نجاح الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالخط الساخن، وتزايد وعي المواطنين بالخدمات الصحية وآليات الحصول عليها، وفاعلية توحيد قنوات التواصل عبر (105)، مما يقلل التشتت ويسرّع الاستجابة.

الخط الساخن ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين

وأكد «عبدالغفار» أن الخط الساخن يعد ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يعمل مجانًا على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، ويغطي خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، منها:

• أسرة الحروق

• الحضانات

• أكياس الدم ومشتقاته

• مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية

• استقبال الشكاوى

نجاح الجهود التوعوية لتعزيز معرفة المواطنين بالخط الساخن الموحد 105

وأشار إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالشهور السابقة، مما يعكس نجاح الجهود التوعوية لتعزيز معرفة المواطنين بالخط الساخن الموحد (105)، وتزايد وعي المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة وطرق الحصول عليها، فضلًا عن توحيد قنوات التواصل عبر الخط الساخن، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من التشتت، ويعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطن والنظام الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030» نحو الرعاية الصحية الشاملة.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تجسد التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية، وتحقيق رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة والميسرة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.