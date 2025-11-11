الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 5064 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر أكتوبر 2025، محققة نسبة إنجاز في الاستجابة لجميع الاتصالات بلغت 100%، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير منصة مركزية شاملة للخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أبرز المكالمات شملت الآتي:
 التطعيمات واللقاحات
طلبات كارت الخدمات المتكاملة
طلبات العلاج على نفقة الدولة
استفسارات عن طوارئ الدم، الرعايات، الحضانات، الألبان، التكليف، الوحدات الصحية، اللجان الطبية، والشكاوى.

استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات

 

وأشار «عبد الغفار» إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالأشهر السابقة، مما يعكس نجاح الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالخط الساخن، وتزايد وعي المواطنين بالخدمات الصحية وآليات الحصول عليها، وفاعلية توحيد قنوات التواصل عبر (105)، مما يقلل التشتت ويسرّع الاستجابة.

الخط الساخن  ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين

 

وأكد «عبدالغفار» أن الخط الساخن يعد ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يعمل مجانًا على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، ويغطي خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، منها:
• أسرة الحروق
• الحضانات
• أكياس الدم ومشتقاته
• مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية
• استقبال الشكاوى

نجاح الجهود التوعوية لتعزيز معرفة المواطنين بالخط الساخن الموحد 105

 

وأشار  إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالشهور السابقة، مما يعكس نجاح الجهود التوعوية لتعزيز معرفة المواطنين بالخط الساخن الموحد (105)، وتزايد وعي المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة وطرق الحصول عليها، فضلًا عن توحيد قنوات التواصل عبر الخط الساخن، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من التشتت، ويعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطن والنظام الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030» نحو الرعاية الصحية الشاملة.

وزير الصحة: شراكة مصرية لاتفية لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في الأورام والرعاية الحرجة

وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تجسد التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية، وتحقيق رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة والميسرة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المتكاملة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الرعاية الحرجة والعاجلة الرعاية الحرجة الرعاية الصحية الشاملة العلاج علي نفقة الدولة توطين صناعة الدواء حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مجلس الوزراء لوزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

6 تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحمي الساعة البيولوجية للجسم

بعد إثارتها في مسلسل كارثة طبيعية، استشاري يكشف مدى حدوث الحمل بسبعة توائم

هيئة الدواء تضبط 2953 مخالفة وتحرر 1834 محضر شرطة خلال حملات تفتيشية

وزير الصحة: شراكة مصرية لاتفية لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في الأورام والرعاية الحرجة

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

هيئة الدواء: التطعيمات تساهم في منع نحو 3 ملايين وفاة سنويًا

طبيب باطنة يحذر: 5 أعراض لو ظهرت في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات جنوب سيناء

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية