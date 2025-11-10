وزير الصحة: شراكة مصرية لاتفية لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في الأورام والرعاية الحرجة

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره اللاتفي الدكتور حسام أبو مرعي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المختلفة بين البلدين، وجاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة.

ملف تدريب مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ملف تدريب مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، حيث اتفق الطرفان على تبادل الأطباء وفرق التمريض بين مصر ولاتفيا لنقل الخبرات وتطوير المهارات، كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية، الذي تتميز به لاتفيا بشكل خاص.

وأضاف أن الوزيرين اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة، وأمراض القلب، والأورام، واستعرض الوزير جهود الدولة وإنجازاتها في هذه المجالات، مع التركيز على دور المبادرات الرئاسية في خفض معدلات الإصابة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة الأورام السرطانية بأنواعها المختلفة، والتصدي لأمراض القلب.

دعم الجهود المصرية في تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية للدول التي تشهد أزمات وصراعات حاليًا

وأشار إلى اتفاق الوزيرين على وضع آليات لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بهدف دعم الجهود المصرية في تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية للدول التي تشهد أزمات وصراعات حاليًا، كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون في رقمنة خدمات الرعاية الصحية لتحسين الكفاءة وتكامل البيانات، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، واتفق الطرفان على تبادل الدعم في ملف الأدوية وتسجيلها لدى لاتفيا، مستفيدين من الكفاءة المصرية العالية في تصنيع الأدوية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة؛ والسيد عمرو صدقي، أمين عام المجلس الوطني للسياحة العلاجية؛ والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة؛ والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية؛ والسيد أندريس رازانز، سفير لاتفيا لدى مصر؛ والسيدة دينا جيلوسي، نائب رئيس البعثة.

